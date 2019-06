Kirche präsentiert Afrika in Burgkunstadt

In den kommenden Tagen werden die Gemeindeglieder und Gäste der evangelischen Kirchengemeinde "Afrika in Burgkunstadt" erleben können. Im Gottesdienst am Sonntag, 23. Juni, um 9.30 Uhr in der Christuskirche wird Pastor Joel Malaki Pallangyo, der frühere Dekan des Eastern District, des Partnerdekanates des evangelischen Dekanates Michelau, die Predigt halten. Der Chor "Querbet" unter Leitung von Frierich Flierl wird die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernehmen. Am Sonntag, 30. Juni, wird der Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde als "Jugendlicher Gottesdienst für alle" um 17.30 Uhr gehalten. Diesen Gottesdienst wird der Chor "Thlokomela" aus Namibia musikalisch gestalten. Auch beim anschließenden Stehempfang im Kirchhof wird "Thlokomela" auftreten. Im Frauenfrühstück am Montag, 1. Juli, um 9 Uhr im Gemeindehaus wird Pfarrer Heinz Geyer anhand von Bildern und Filmaufnahmen der Frage nachgehen "Was Christen in Deutschland und Tansania voneinander lernen können". red