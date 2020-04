Kirche online zu sehen

Die Kirchengemeinde in Burgkunstadt lädt ein, am Karfreitag, 10. April, und am Ostersonntag, 12. April, die Gottesdienste online zu Hause mitzufeiern. Die Gestaltung der Online-Gottesdienste übernehmen Pfarrer Heinz Geyer, Kirchenmusiker Thomas Meyer (Orgel und Aufnahmetechnik), sowie weitere Mitwirkende. Das besondere Format der vorher aufgezeichneten Gottesdienste eröffnet die Möglichkeit, die Christuskirche neu zu entdecken und in der Gemeinschaft der Gemeinde verbunden zu bleiben. Die Online-Gottesdienste werden sonntäglich fortgeführt, bis für die Gemeinde wieder ein gemeinsames Feiern der Gottesdienste in der Christuskirche möglich ist.

Die Gottesdienste können unter www.lebenszeichen-christuskirche.de abgerufen werden. Dort gibt es auch weitere Angebote. Zudem wird auf dieser Internetseite Regionaljugendreferentin Judith Bär für den Gründonnerstag einen Vorschlag für eine häusliche Agapemahlfeier zum Download anbieten. Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Interessierten zu den Online-Gottesdiensten in der Christuskirche ein und bittet um Rückmeldung und Anregungen per E-Mail unter kirchengruss@gmx.de . red