Kirche kümmert sich um Menschen vor Ort

Trotz der Einschränkungen im öffentlichen Leben ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hemhofen auch in diesen Zeiten aktiv, ansprechbar und erreichbar für ihre Gemeindemitglieder und die Menschen vor Ort.

In Kooperation mit der politischen Gemeinde Hemhofen ist die evangelische Kirchengemeinde für ältere und kranke Menschen da, die Unterstützung beim Einkaufen benötigen. Die Anfragen, die beim Bürgertelefon (Telefon 09195/9484-35) eingehen, werden an das evangelische Pfarramt (09195/2336) weitergeleitet und von dort aus koordiniert. In kurzer Zeit haben sich 15 Personen aus Hemhofen als Helfer angeboten. Sie sind eingewiesen und mit dem Pfarramt in regelmäßigem Kontakt.

Die Heilandskirche der evangelischen Kirchengemeinde Hemhofen und das Franziskushaus in Röttenbach sind zum stillen Gebet täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden und zur Ruhe zu kommen. Bei Bedarf ist ein seelsorgerliches Gespräch nach Terminvereinbarung möglich.

Die Glocken der Heilandskirche laden mehrmals am Tag zum persönlichen Gebet ein. Nach dem Läuten um 19 Uhr nimmt die Kirchengemeinde teil an der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) initiierten Aktion #Balkonsingen. Dabei ist jeder eingeladen, auf dem Balkon, am Fenster oder im Garten das Kirchenlied "Der Mond ist aufgegangen" zum Besten zu geben. Wem die Melodie des Liedes nicht mehr geläufig ist, der kann aus dem Fenster des Pfarrhauses in Hemhofen die Posaunenklänge hören. Durch das gemeinsame Singen sollen Ermutigung und Hoffnung entstehen.

Die Internetseite der Kirchengemeinde www.hemhofen-evangelisch.de wird täglich aktualisiert. Jeden Morgen ist dort unter der Rubrik "Gedanken für den Tag" eine neue kurze Andacht veröffentlicht. Ebenso gibt es Hinweise zu den momentanen Regelungen in der Gemeinde (aktualisierte Corona-Infos) sowie den laufenden und geplanten Aktionen. Auch die Links zu den neuen Gottesdienstvideos der Kirchengemeinde und Geschichten für Kinder von "Oskar", dem Kirchenfuchs, sind dort zu finden, ebenso wie Informationen zu der Osteraktion "Oster-Steine bemalen, auslegen und sammeln".

Das Pfarramt ist im Moment für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch oder per E-Mail (pfarramt.hemhofen@elkb.de) ist ein direkter Kontakt jedoch nach wie vor möglich. Auch für seelsorgerliche Anfragen stehen Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild (Telefon 09195/2336) und Pfarrerin Ulrike Lorentz und Pfarrer Matthias Lorentz (Telefon 09195/3489) weiterhin jederzeit zu Verfügung. red