Kirche kennenlernen

"Mit Herz und Verstand" lautet das Motto des besonderen Gottesdienstes am Sonntag, 14. April, in der Freien evangelischen Gemeinde am Max-Böhme-Ring. Dieser richtet sich an Menschen, die Kirche noch nicht kennen oder neu kennenlernen wollen. Entsprechend sind die Themen unter diesem Motto ausgerichtet. Das Thema an diesem Sonntag lautet: "Warum starb Jesus für mich am Kreuz?" Ab 15.30 Uhr ist jeder zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Anschließend beginnt der Gottesdienst um 16.55 Uhr. Weitere Infos und Themen unter www.fegc.de. red