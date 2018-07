Kirche im "Change-Prozess"

Ein kreativer Denkanstoß



Die Firma Gott & Sohn will sich ihren Platz auf dem Markt der Sinnanbieter sichern. Eine Imagekampagne muss her. Frau Ecclesia, die Kirche in Person und das Gesicht der Firma, soll den modernen Erfordernissen angepasst werden. Da ist guter Rat teuer. Hin - und hergerissen zwischen Wandellust und Wandelfrust stürzt Frau Ecclesia in eine Identitätskrise. Die Autorin und Schauspielerin Heike Bauer-Banzhaf schlüpft in "Ecclesia - Bekenntnisse einer Wandelbaren" in die Rolle einer nachdenklich-humorvollen Ecclesia, die mit dem nötigen Schuss Selbstironie ihre Situation überdenkt und dabei zu erstaunlichen Einsichten gelangt."Das Stück unterhält mit einer perfekten Mischung aus durchdachtem Wortwitz und Zeitkritik auf Augenhöhe", fasst Premieren-Besucherin Marion Munz-Krines ihre Eindrücke zusammen. "Die Kirche mit einem Wirtschaftsunternehmen im Change Prozess zu vergleichen, eröffnet eine große Spielwiese für lustige Gedankenspiele, die aber auch zum Nachdenken anregen", findet Munz-Krines. Mit ihrer überzeugenden Darstellung der Ecclesia ermutige Heike Bauer-Banzhaf alle Frauen, sich auch ihren persönlichen Wert bewusst zu machen.Das Monodrama entstand in Kooperation mit dem Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg und ist als kreativer Denkanstoß zum derzeitig laufenden Entwicklungsprozess "Erzbistum mitgestalten" gedacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Erzbistums. "Wir wollten einen Kontrapunkt gegen etwaige Ermüdungserscheinungen, Frusterlebnisse oder Änderungswiderstände setzen und auf unterhaltsame Weise Lust auf Wandel als Lebens- und Glaubensprinzip machen", erklärt Pastoralreferentin Susanne Grimmer vom Fachbereich Frauenpastoral. "Die Zusammenarbeit mit Heike Bauer-Banzhaf ist dabei für uns ein Glücksfall. Sie ermutigt mit ihrem Stück zum Querdenken, zu offenem Diskurs und beherztem Handeln", ergänzt ihre Kollegin, Anne-Kathrin Eisenbarth.Der Fachbereich Frauenpastoral ist auch Fach- und Servicestelle für kirchliche Frauenarbeit . "An den aktuellen Veränderungsprozessen im Erzbistum Bamberg beteiligen sich Frauen mit hohem Idealismus und bewundernswertem Engagement", sagen die beiden Theologinnen. Dieses Engagement gelte es zu unterstützen und zu würdigen. So sei das Stück auch eine Hommage an alle ehrenamtlichen Frauen und zunächst exklusiv für Frauen zu sehen.Dass bei der Tournee durch das Erzbistum in Cafés, Bars oder Kinos und nicht in Pfarrheimen gespielt wird, kommentieren die Initiatorinnen augenzwinkernd: "Andere Orte als die gewohnten öffnen hoffentlich den Blick für neue Perspektiven. Die entspannte Atmosphäre kann vom Effektivitätsdruck befreien und zwanglose Gespräche sollen neue Ideen wachsen lassen."