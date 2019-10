Kirche im Blick

Am Sonntag, 6. Oktober, findet in der evangelischen Kirchengemeinde Königsberg die Visitation des Dekanatsausschusses statt. Zum Festgottesdienst am Sonntag sind alle Gemeindemitglieder nach Unfinden in die Bonifatiuskirche eingeladen. Beginn ist um 9 Uhr. Die Predigt hält Dekan Jürgen Blechschmidt. Musikalisch umrahmt wird der Abendmahlsgottesdienst von den vereinigten Posaunenchören Königsberg und Unfinden.

Im Anschluss laden die Kirchenvorstände für 10.30 Uhr zur Gemeindeversammlung in das Unfindener Schützenhaus ein. Dort findet die Auswertung der Fragebögen statt, die den Gemeindemitgliedern zugestellt wurden. Es besteht Gelegenheit zum Austausch.

Die erste kirchliche Visitation in Königsberg fand 1528 statt. Martin Luther regte die Visitationen an, um den Geistlichen, die zum reformatorischen Bekenntnis wechselten, die Grundlagen des evangelischen Glaubens nahezubringen. Heute ist es ein geistlicher Besuchsdienst, um Gemeinden zu erbauen und in ihrer Verbundenheit zu stärken.

Der Abschluss der Visitation ist am Mittwoch, 9. Oktober, mit einer Vesper um 18.30 Uhr mit dem Posaunenchor. Auch dazu ergeht Einladung. sn