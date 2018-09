Die Friedenskirchengemeinde lädt am Mittwoch, 26. September, zur Exkursion "Kirche im Abendlicht" ein. Gleich zwei Gotteshäuser erwarten die Teilnehmer in Guttenberg: die evangelische Pfarrkirche St. Georg und die katholische Kirche St. Philipp und Jakob von Schloss Guttenberg. Pfarrer Martin Fleischmann und Vertrauensmann Jürgen Schmidt werden als "Kirchenführer" den Besuch begleiten. Anschließend wird im Gasthof Haueis in Hermes eingekehrt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der evangelischen Kirche in Guttenberg. Hinfahrt in Fahrgemeinschaften nach Absprache, am besten über das Pfarramt, Telefon 09221/4202. Anmeldung bis Montag im Pfarramt oder bei Anita Ernst (09221/5857). red