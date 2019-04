Kirche, Glaube und Sport

Der ehemalige Domkapitular Hans Wich feiert am morgigen Dienstag, 9. April, seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war im Erzbistum als langjähriger Seelsorger sowie unter anderem als Diözesanrichter, Ordensreferent und Personalchef tätig. 36 Jahre lang, von 1972 bis 2008, war er geistlicher Beirat des katholischen DJK-Sportverbands, weshalb Hans Wich bis heute oft als "Sportprälat" bezeichnet wird. Erzbischof Ludwig Schick dankt ihm für sein langjähriges Wirken für Kirche und Gesellschaft und würdigt ihn in der Pressemitteilung des Erzbistums als "menschenfreundlichen Leutpriester". Ihm sei es zudem immer gelungen, Kirche, Glauben und Sport miteinander zu verbinden, so Schick.

Wich war auch geistlicher Beirat der Bamberger Krippenfreunde und über zwei Jahrzehnte lang geistlicher Beirat der Mesnervereinigung der Erzdiözese Bamberg. Über viele Jahre war er auch Männerseelsorger im Erzbistum. Die Leidenschaft für den Sport hat er bis ins hohe Alter behalten. Wich stammt aus dem Bamberger Stadtteil Bug und war immer ein volksnaher Priester. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz der 1. Klasse.

Berufung nie bereut

Hans Wich besuchte zunächst die Volksschule in Bug und dann das Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg. Nach dem Studium empfing er 1954 die Priesterweihe. Er würde sich wieder für diesen Beruf entscheiden, hatte Wich schon vor zehn Jahren anlässlich seines 80. Geburtstags betont.

Nach seinen Kaplansjahren in Burgebrach und Geiselwind war Wich dann Pfarrer und Dekan in Kulmbach. 1982 wurde er vom damaligen Erzbischof Elmar Maria Kredel zum Domkapitular ernannt. Er übernahm die Aufgaben des Ordensreferenten und des Diözesanrichters am Erzbischöflichen Offizialat. 1983 wurde er Ordinariatskanzler und Leiter der Abteilung Weltliches Personal. 1987 ernannte Papst Johannes Paul II. ihn zum Päpstlichen Ehrenprälaten. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 1999 war er weiter in der Seelsorge aktiv. In vielen Pfarreien kam er zur Aushilfe und feierte mit den Gläubigen Gottesdienst.

Prälat Wich lebt jetzt im Caritas-Altenzentrum St. Josef in Gaustadt, wo am morgigen Dienstag um 9.30 Uhr ein Gottesdienst anlässlich seines Geburtstags stattfinden wird. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur persönlichen Begegnung und Gratulation. red