Kirche für die Kinder

In der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock" sind Kinderkirchen geplant.

Am Sonntag, 26. Januar, ist Kinderkirche in Zeil mit dem Thema "Jesus, der Menschenfischer". Die Kinderkirche startet um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend geht es in die Jugendräume der Zeiler Ministranten, wo die Kinder nach dem Gottesdienst wieder abgeholt werden können. Gerne können auch die Eltern, Omas und Opas gemeinsam mit den Kindern den Gottesdienst feiern. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren.

Am Sonntag, 2. Februar, ist in Sand Kinderkirche. Buben und Mädchen ab drei Jahren bis einschließlich der zweiten Klasse beginnen um 10 Uhr mit den Erwachsenen in der Pfarrkirche den Gottesdienst. Nach der Verabschiedung durch den Pfarrer gehen sie in den Kindergarten Sankt Nikolaus und feiern dort Kinderkirche. red