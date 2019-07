Kirche bleibt in Bewegung

Sie machten sich auf den Weg. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zu Fuß, mit dem Fahrrad und motorisiert. Die Christen des Seelsorgebereichs "Maria im Dreifrankenland", bestehend aus den Kuratien und Pfarreien Schlüsselfeld, Reichmannsdorf, Appenfelden, Elsendorf, Aschbach, Wachenroth, Geiselwind und Breitenlohe, trafen sich zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit dem Thema "Getauft und gesendet" in der Kirche Sankt Sebastian.

Der Schlüsselfelder Pfarrer Wolfgang Dettenthaler, zugleich vorsitzender Pfarrer des Seelsorgebereichs, leitete den Gottesdienst. Unter den Klängen der Reichmannsdorfer Kirchenmusik zogen die Gläubigen in einem langen Zug ins Gotteshaus ein.

"Kirche auf dem Weg" - nie hätte dieses Wort besser gepasst als in dieser Zeit der Veränderung. Dass die Kirche unterwegs ist, symbolisierten am Altar Fahrrad und Wanderstab mit Proviant. Schon ab 1. September wird es den Seelsorgebereich "Maria im Dreifrankenland" in seiner jetzigen Struktur nicht mehr geben. Er wird in den neuen viel größeren "Dreifrankenland im Steigerwald" eingehen.

Pfarrer Dettenthaler sprach denn auch von einem "Abschiedsgottesdienst" für den bisherigen Pfarreienverbund. Wehmut kam in der mit viel Symbolik gestalteten Feier jedoch nicht auf. Vielmehr stand die hoffnungsvolle Zuversicht im Raum, "diesen Weg unter der Führung des Heiligen Geistes gemeinsam zu gehen". Dennoch stellte sich manch einer unter den Gläubigen die Frage: "Wie wird es weitergehen?" Personell sei man derzeit gut gestellt, so Dettenthaler. Aber das werde nicht so bleiben. Laut Richard Simmet, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von Wachenroth und Seelsorgebereichsvorsitzender, sollen in der Übergangsphase bis 2022 alle bisherigen Gremien bestehen bleiben. see