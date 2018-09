Kirche berät Arbeitnehmer

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und die Katholische Betriebsseelsorge im Landkreis Haßberge bieten für alle Arbeitnehmer monatlich einen "Beratungsnachmittag Arbeit und Soziales" an. Der nächste Beratungstag findet am Mittwoch, 26. September, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsbüro im Altenheim St. Bruno in Haßfurt statt. Sorgen am Arbeitsplatz, Angst um den Arbeitsplatz, Probleme der Arbeitslosigkeit? An diesem Nachmittag bieten KAB-Sekretär Christopher Issling und Betriebsseelsorger Rudi Reinhart als Ansprechpartner allen Interessenten kostenlose Beratung und Hilfe an. red