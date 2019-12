Ein besonderer Gast war mit seiner Band "Barricada" auf dem Herzogenauracher Weihnachtsmarkt: Tino Gomez, der Sohn des Bischofs Medardo Gomez der evangelischen Kirche in El Salvador. Diese versteht sich, wie Tino Gomez erklärte, als Kirche an der Seite der Armen und Bedürftigen. "Wir leiden immer noch an den Spätfolgen des Bürgerkriegs, der von 1981 bis 1992 dauerte und dem mehr als 75 000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Viele Kinder und Jugendliche sind daher ohne Eltern aufgewachsen und haben sich sogenannten Moros-Jugendbanden angeschlossen. Diese Banden haben sich auf Drogen- und Waffenschmuggel spezialisiert. So sterben täglich 15 Menschen an Gewaltverbrechen in El Salvador. Es ist die höchste Gewaltrate Südamerikas."

Tino Gomez lebt zurzeit in Erlangen. Er ist Facharzt für innere Medizin und bildet sich gerade zum Kardiologen weiter. Er möchte später wieder nach Lateinamerika zurück.

Pfarrerin Nina-Dorothee Mützlitz kennt die Gemeinde in El Salvador seit 1996: "Ich war in meiner Münchner Zeit zum Austausch in El Salvador. Ich kenne die Gemeinde und Arbeit der dortigen Kirche sehr gut."

Die evangelische Kirche Herzogenaurach möchte mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes die Arbeit der evangelischen Kirche in El Salvador unterstützen, speziell das Traumazentrum. Dieses arbeitet an den vielfältigen Traumata des Bürgerkrieges durch Folter, Verschleppung, Mord an den Familienangehörigen usw. Spenden können auch über die evangelische Kirche Herzogenaurach gehen: Kennwort El Salvador, Sparkasse Herzogenaurach, IBAN: DE64 7635 0000 0006 0000 42, BIC: BYLADEM1ERH.

Zur Band "Barricada": Barricada ist spanisch und heißt Barrikade - Barrikade gegen Gewalt und Terror. Die Band spielt lateinamerikanische Lieder. Das Besondere ist, dass sie verschiedene Musikinstrumente spielen, wie unter anderem die Quema, eine indigene Flöte, und die Charango, ein Zupfinstrument aus der Andengegend. Die Band besteht aus Menschen aus El Salvador und Nicaragua. gr