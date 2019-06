Kirchaicher pilgern nach Vierzehnheiligen

Die DJK Kirchaich lädt für Samstag, 22. Juni, zur 22. Wallfahrt nach Vierzehnheiligen ein. Das Leitwort lautet: "Lauft nur, ich werde euch tragen, euch hinführen bis ans Ziel." Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem Bus bis zur Basilika zu fahren. Abfahrt für die Buswallfahrer ist um 13 Uhr in Kirchaich an der Bushaltestelle am Pavillon. Die Fußwallfahrer werden um 3 Uhr in der Ägidius-Kirche verabschiedet. Ein kleines Frühstück wird unterwegs angeboten und gegen 11 Uhr ist das Mittagessen in Unterbrunn geplant. Zwei Service-Kleinbusse mit Verpflegung und Transportmöglichkeit betreuen die Wallfahrer auf der 45 Kilometer langen Strecke. Der Einzug in die Basilika ist um 16.45 Uhr und das Wallfahrtsamt um 17 Uhr. Die Rückfahrt für alle Pilger mit dem Bus ist mit Ankunft in Kirchaich bis 20 Uhr vorgesehen. Wegen der Organisation von Bussen und Service ist eine Anmeldung bis spätestens 15. Juni bei German Kager, Telefon 09549/7261, oder Heinz Seyfried, Telefonnummer 09549/7436, nötig. sw