Kirchaicher Kinder erleben den Steigerwald

Sankt Josef in Kirchaich trägt als erste Kindertagesstätte im Steigerwald das Prädikat "Naturpark-Kita", das vom Verband deutscher Naturparke und vom Naturpark Steigerwald vergeben wird. Bei einer kleinen Feier unterzeichnete der Vorsitzende des Naturparks Steigerwald, der Bamberger Landrat Johann Kalb, die Urkunden und übergab sie an den Kita-Leiter Julian Bayer.

Personal trägt das Konzept mit

Bürgermeister Thomas Sechser freute sich über diese Vorreiterrolle, die der Kindergarten in Kirchaich übernimmt. Das Siegel "Naturpark-Kita" bestätige das seit Jahren hier umgesetzte pädagogische Konzept, das das gesamte Personal mittrage.

Leiter Julian Bayer erläuterte, dass in Kirchaich die Kinder die Natur erleben, riechen, fühlen, schmecken sollen. Nur wenn sie die Natur "mit Dreck unter den Fingernägeln" erleben, könnten sie zu Erwachsenen heranwachsen, die den Wert dieser Natur schätzen und schützen, weil sie die Zusammenhänge kennen.

Gerade heute sei das umso wichtiger, so Johann Kalb, denn der Großteil der Menschen lebe fern von natürlichen Abläufen.

Die Rahmenbedingungen für die "Naturpark-Kita" einzuhalten, fällt in Kirchaich nicht schwer. Die Kooperationsvereinbarung sieht vor, Naturpark-Themen wie Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig zu behandeln. Die Kinder sollen so im Lernalltag, auf Exkursionen und bei Projekttagen ihre Region und den Naturpark Steigerwald kennenlernen. Dabei werden auch die neuen Ranger eine wichtige Rolle spielen, die seit kurzem für den Naturpark Steigerwald tätig sind. In Kirchaich war Verena Kritikos dabei, die schon einige Male Sankt Josef besucht hat und demnächst die Waldwoche begleitet. Regelmäßig schlagen die Kinder von Sankt Josef ihr "Lager" im Wald auf und verbringen dort eine ganze Woche mit vielen Abenteuern. Schließlich ist ihr Kita-Leiter Erlebnispädagoge.

Für fünf Jahre

Die Auszeichnung "Naturpark-Kita" wird für die Dauer von fünf Jahren verliehen. Danach wird überprüft, ob die Kriterien weiter erfüllt sind und die Zertifizierung verlängert wird.