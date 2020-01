Kirchaicher gehen zu Hause unter

Kreis Haßberge — Für die Kegler der DJK Kirchaich und Alle Neun Sand werden die Abstiegssorgen in der Bezirksoberliga immer größer. Der SKK Haßfurt kann nach seinem Sieg den restlichen Partien entspannt entgegenblicken.

In der Bezirksliga hat Gut Holz Zeil II weiterhin die Möglichkeit aufzusteigen. In der Bezirksliga A Nord/Ost stehen drei Haßberge-Teams an der Spitze.

Das beste Mannschaftsergebnis erzielte die Zeiler Zweite mit 2233 Holz gefolgt vom SKK Stettfeld mit 2207 Kegel. Einzelbestleistung spielte Oliver Faber (Gut Holz Zeil II) mit 589 Holz. Dahinter kamen Stefan Montag (578, DJK Kirchaich), Georg Schropp (576, Gut Holz Zeil II), Matthias Spath und Daniel Full (beide 571, SKK Stettfeld) sowie Gerhard Haupt (571, Alle Neun Sand) und Jürgen Herbst (566, TV Ebern).

Bezirksoberliga

SV Bergtheim -

SKK Haßfurt 3:5

Dank der Leistung von Schlussmann Heiko Schneider wendeten die Haßfurter die drohende Niederlage ab.

Klaus Göbel - Michael Hunger 3:1 (544:503), Christian Horling - Peter Glückert 2:2 (513:510), Thomas Krämer - Sebastian Giebfried 1:3 (487:529), Thomas Sippel - Sebastian Wolf 3:1 (533:496), Benedikt Cöster - Sebastian Glückert 2:2 (512:516), Theo Königer - Heiko Schneider 0,5:3,5 (511:567)

DJK Kirchaich -

Dreieck Schweinfurt 0:8

Verletzungsprobleme und ein übermächtiger Gegner sorgten für eine deutliche Kirchaicher Niederlage.

Steffen Montag/Stefan Montag - Wolfgang Sturm 0:4 (502:580), Johannes Rumpel - Florian Jelitto 1:3 (518:547), Daniel Fuchs/Christian Dormann - Jens Haschke 1:3 (505:532), Thorsten Bräuter - Sven Herder 1:3 (486:550), Georg Rumpel - Gerald Brandl 1:3 (518:522), Reiner Dittrich - Alexander Habl 2:2 (526:528)

ESV Schweinfurt II -

Alle Neun Sand 6:2

Die Sander verkauften sich beim Meisterschaftsmitfavoriten unter Wert. Mit etwas Glück wäre ein Remis möglich gewesen.

Kurt Redelberger - Timo Klauer/Frank Hemmerich 3,5:0,5 (579:491), Bastian Jones - Robert Neundörfer 3:1 (525:521), Rüdiger Stephan - Robin Klauer 2:2 (510:533), Frank Geyer - Gerhard Haupt 2:2 (576:571), Daniel Eberlein - Jürgen Hörlin 4:0 (529:473), Andreas Willacker - Manuel Hörmann 0,5:3,5 (495:554)

Bezirksliga

SKC Obertheres -

Gut Holz Neubrunn 5:1

Die Oberthereser entschieden das Derby deutlich für sich und bleiben damit punktgleich mit dem Tabellenführer.

Alexander Mahr - Alexander Geißendörfer 3:1 (536:529), Christoph Werner - Rainer Vierneusel 4:0 (546:492), Philipp Voit - Jonas Gehring 1:3 (523:538), Wolfgang Vogt - Alexander Wille 4:0 (527:481)

Gut Holz Zeil II -

Alle Neun Stralsbach 6:0

Das deutliche Ergebnis schmälert die Leistung der Gäste, die in jedem Duell gut mithielten. Oliver Faber - Bastian Schreiner 3:1 (589:553), Georg Schropp - Pascal Schreiner 2:2 (576:562), Dominic Österling - Sebastian Schölzke 3:1 (527:530), Pascal Österling - Uwe Simmroth 3:1 (541:544)

Bezirksliga A Nord/Ost

SG Eltmann -

SKK Haßfurt II 2:4

Die Eltmanner sahen schon wie der sichere Sieger aus, ehe sie die Partie im Schlussabschnitt noch aus der Hand gaben.

Markus Scheuring - Ralf Eichmeier 3:1 (509:482), Dominik Kaiser - Sven Schnös 3:1 (510:500), Andreas Aumüller - Marius Abendroth 2:2 (506:516), Stefan Aumüller - Stefan Renninger 1:3 (490:552)

Kreisliga Ost

DJK Kirchaich II -

Dreieck Schweinfurt II 6:0

Johannes Bertram - Rene Pfister 4:0 (557:476), Stefan Montag - Jürgen Klein 4:0 (578:461), Heinz Dürr - Martin Heuler 4:0 (502:466), Jens Huttner - Horst Böhnlein 2:2 (534:489) KSV Unterpreppach -

SE Röthlein III 4:2

Philipp Meißner - Karl-Heinz Stahl 1:3 (456:508), Heinrich Welsch - Christian Gessner 3,5:0,5 (491:444), Jürgen Oppelt - Horst Stühler 1:3 (465:469), Matthias Ebert - Stefan Groh 3:1 (511:482)

SKK Stettfeld -

Alle Neun Sand 6:0

Christopher Hümmer - Joahnnes Kümmel 4:0 (505:458), Andreas Bruchmann - Sven Albert 4:0 (560:488), Matthias Spath - Mike Dürr 4:0 (571:461), Daniel Full - Klaus Veith/David Flachsenberger 4:0 (571:463)

Gut Holz Zeil III -

KSV Rentweinsdorf 1:5

Dieter Jäger - Timon Streng 1:3 (529:541), Ralf Endres - Luca Schneider 3:1 (537:527), Thomas Heyer - Sebastian Jaeger 2:2 (529:540), Michael Müller - Lukas Wolfschmitt 2:2 (525:557)

TSV Burgpreppach -

Alle Neun Breitbrunn 1:5

Klaus Schweinfest - Tobias Fösel 2:2 (495:498), Aegid Barth - Stefan Greul 0:4 (440:520), Andreas Hofmann - Peter Mai 2:2 (461:476), Jürgen Herbst - Andreas Fösel 3:1 (566:545)

Kreisklasse Ost

Alle Neun Sand III -

DJK Kirchaich III 3:3

Dieter Schneier - Jonas Wirth 1:3 (512:547), Johannes Kümmel - Sascha Repp 4:0 (508:396), Thomas Fritzel/Sarah Hörmann - Florian Achtziger 1:3 (486:518), Michael Oppelt/Max Zapf - Philip Wurm 0:4 (499:523)

TV Ebern -

KSV Unterpreppach II 6:0

Frank Klehr - Jonas Fröhlich 2;5:1,5 (476:472), Sebastian Späth - Manuel Schmidt-Klug 4:0 (544:442), Andreas Hämmerlein - Thomas Mahr 4:0 (514:492), Willi Holdorf - Lothar Heimlich 3:1 (508:457)

Gut Holz Neubrunn II -

SKK Stettfeld 5:1

Christoph Schorr - Georg Dietel 3,5:0,5 (510:486), Werner Vierneusel - Joachim Rzepka 2:2 (493:474), Dieter Stubenrauch - Reimund Uttenreuther 2:2 (489:507), Irene Sauer - Erwin Schmitt 2:2 (521:502)

SG Dittelbrunn II -

Gut Holz Zeil IV 5:1

Wolfgang Kreutzer - Leo Weinkauf 3:1 (524:503), Claudia Kreutzer - Michael Hofmann 2:2 (517:496), Michael Bauer - Sebastian Salberg 2:2 (500:530), Roland Schäfer - Christian Dittmann 3:1 (551:536)

Kreisklasse A Ost

Gut Holz Kleinsteinach II -

SKC Obertheres II 4:2

Herbert Faber - Frank Vogt 1:3 (452:484), Roland Heurich - Ingrid Wittsack 4:0 (518:418), Noah Schnaus - Jan-David Eisemann 2:2 (484:453), Diana Triebel - Holger Böhnlein 1:3 (509:575)

SG Dittelbrunn -

SKK Haßfurt III 6:0

Michael Baldino - Letizia Smuda 2,5:1,5 (488:445), Manfred Popp - Daniel Weniger 3:1 (477:444), Uwe Müller - Julia Weniger 2,5:1,5 (496:508), Christof Schraut - Thomas Frantzen 2,5:1,5 (497:500), Gesamt 6:0 (1958:1897)

KSV Unterpreppach III -

DJK Kirchaich IV 1:5

Michaela Elflein - Heinz Seyfried 1:3 (438:466), Hubert Raab - Anna Größ 1:3 (381:438), Sebastian Lautensack - Marco Stretz 3:1 (465:430), Karl-Josef Räder - Gabriele Wirth 1,5:2,5 (424:431)

Kreisklasse B Ost

DT Grafenrheinfeld IV -

Rapid Ebelsbach 5:1

Jan-Simon Landeck - Dominik Rügheimer 0:4 (453:498), Lara Eisenhut - Felix-Ferdinand Müller 4:0 (483:411), Jana Braun - Roland Benkert 3:1 (459:472), Walter Nacke - Benjamin Dillinger/Johannes Winterstein 4:0 (473:402)

DT Grafenrheinfeld III -

TV Ebern III 4:2

Christine Krüger - Horst Dürr 1:3 (473:477), Jörg Ludewig - Christina Hämmerlein 3:1 (442:434), Pia Kuntschar - Toni Brückner 2:2 (423:430), Gerhard Lohrey - Franziska Geiling 3:1 (448:430)

Bezirksoberliga, Damen

DJK Kirchaich -

Dreieck Schweinfurt 4:4

Vivien Gerisch - Monika Jelitto 2:2 (459:483), Katja Gerisch - Edith Brandl 4:0 (545:446), Angela Ehrle - Jutta Huttner 2:2 (436:456), Tanja Böllner - Ute Pfaff 2:2 (486:496), Roddas Bekaris-Abebe - Verena Ziegler 0:4 (394:502). Silke Müller - Evelyn Habl 4:0 (556:444) gö