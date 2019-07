Kirchaicher feiern 95.

Der TSV Kirchaich feiert von Freitag bis Sonntag sein 95-jähriges Bestehen mit interessanten Fußballspielen. Am heutigen Freitag (18 Uhr) empfängt der TSV Kirchaich II zu einem Einlagespiel den SV Walsdorf II. Am Samstag wird ab 9 Uhr ein Turnier der U7-Junioren ausgetragen, um 12.30 Uhr folgt das Turnier der U9-Junioren. Um 17.30 Uhr gibt es ein Einlagespiel zwischen den U19-Junioren des FC Schweinfurt 05 und des FC Sand. Am Sonntag messen sich die U11-Junioren um 10 Uhr. Um 13 Uhr ist ein Einlagespiel zwischen den U17-Junioren des FC Sand und des FC Eintracht Bamberg 2010 geplant. Im Jubiläumsspiel um 15 Uhr ist der SC Kemmern der Gast des TSV Kirchaich. Um 17 Uhr stehen sich zum Abschluss die Bezirksligisten der DJK Oberschwarzach (Unterfranken) und TSV Breitengüßbach (Oberfranken) in einem reizvollen Vergleich gegenüber. sp