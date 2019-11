Bamberg 13.11.2019

Kinotheatertag: "Die kleine Meerjungfrau"

Das Odeon-Kino präsentiert in Zusammenarbeit mit dem E.T.A.-Hoffmann-Theater in Matineevorstellungen Filme passend zum Spielplan des Theaters. Die nächste Vorstellung findet am Sonntag, 17. November, ...