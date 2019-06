Kinosommer im Hainbad

Ab 29. Juni verwandelt sich das malerische Luft- und Sonnenbad an der Regnitz wieder zwei Wochen lang in den "schönsten Kinosaal Bambergs". Ab sofort sind Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Zum Auftakt des Kinosommers läuft am Samstag, 29. Juni, "Bohemian Rhapsody". Das Filmerlebnis vor der romantischen Kulisse der Hainbadestelle wird auch dieses Jahr mit Filmmusik, Snacks und Süßigkeiten abgerundet. Der Einlass startet um 20 Uhr nach offizieller Schließung der Hainbadestelle; die Filme beginnen bei Sonnenuntergang, teilen die Stadtwerke mit.

Die Eintrittspreise liegen wie im letzten Jahr bei 9 Euro an der Abendkasse (Vorverkauf: 8 Euro). Studenten zahlen bei Vorlage ihres Studentenausweises jeweils einen Euro weniger, Schüler und Schwerbehinderte sparen zwei Euro. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort im Stadtwerke-Servicezentrum am ZOB, im Karstadt am Grünen Markt, beim BNV-Kartenservice in der Langen Straße und bei Radio Bamberg in der Gutenbergstraße.

Das Kinoprogramm des Kinosommers 2019 im Überblick:

29. Juni: Bohemian Rhapsody; 30. Juni: Sauerkrautkoma; 1. Juli: Green Book; 2. Juli: 25 km/h; 3. Juli: 100 Dinge; 4. Juli: Klassentreffen 1.0; 5. Juli: Bohemian Rhapsody; 6. Juli: A Star is born; 7. Juli: Mary Poppins' Rückkehr; 8. Juli: Die Unglaublichen 2; 9. Juli: Ballon; 10. Juli: Monsieur Claude und seine Töchter 2; 11. Juli: Captain Marvel; 12. Juli: Der Vorname; 13. Juli: Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen; 14. Juli: Überraschungsfilm.

Alle Informationen rund um den Kinosommer gibt es im Internet auf www.stadtwerke-bamberg.de/kinosommer. red