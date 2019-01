Kinonachmittag für Senioren

Am heutigen Montag veranstaltet das Programmkino "Odeon" in der Luitpoldstraße 25 um 14.30 Uhr wieder einen Kinonachmittag "für jung gebliebene Ältere und interessierte Jüngere". Gezeigt wird der Film "Ballon". Michael "Bully" Herbig verfilmte die wahre Geschichte zweier Familien aus Thüringen, die 1979 per Heißluftballon über die Grenze flüchten wollten. Das Odeon 1 ist mit einer Induktionsanlage für gutes Hören (über Kopfhörer oder das geeignete Hörgerät) ausgestattet. Weitere Infos gibt unter Telefon 0951/27024. red