Kinoabend im Kantorat

Ausnahmsweise lädt am Freitag, 29. November, die evangelische Kirchengemeinde Untersteinach zur Filmnacht-Jungschar ein. Der Kinoabend startet um 18 Uhr im Kantorat, Kirchplatz 4 in Untersteinach. Diesmal heißt das Thema: "Füße hoch". Eingeladen sind alle Kinder von 6 bis 11 Jahren. Abholung der Kinder ist um 21 Uhr. Thematisch wird sich die Jungschar mit den "Feiertagen" beschäftigen und gleichzeitig das dritte der 10 Gebote näher kennengelernen. Dazu gibt es eine interessante Geschichte, und auch ein gefiederter "Star-Gast" ist mit dabei. Außerdem gibt es Popcorn, Pizza und Getränke (bitte fünf Euro an Essens- und Getränke-Beitrag mitbringen). Telefonische Rückfragen sind unter 09225/208 möglich. red