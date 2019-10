Kino zum Theater

Das Odeon-Kino präsentiert in Zusammenarbeit mit dem E.T.A.-Hoffmann-Theater in Matineevorstellungen Filme passend zum Spielplan des Theaters. Ergänzend zu "Faust 1 in 2" im Theater zeigt das Odeon-Kino "Goethe!", den biografischen Film über den jungen Schriftsteller und seine Liebe zu Zeiten von Sturm und Drang. Beim Vorzeigen der Eintrittskarte können sich Besucher über eine kleine Überraschung freuen. Die Kinovorführung findet am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 12 Uhr im Odeon-Kino statt. red