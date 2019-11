Kino-Vergnügen und Gottesdienst

In der evangelischen Kirche in Herzogenaurach wird seit Jahren zwei Mal im Jahr ein Kino-Gottesdienst gefeiert. Hier werden ausgewählte Szenen aus einem Spielfilm gezeigt und kommentiert. Der schwedische Kinofilm "Ein Mann namens Ove", der für den nächsten Gottesdienst am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr, ausgewählt wurde, ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers. In den ausgewählten Filmszenen erlebt man Oves Wandlung vom verbitterten, lebensmüden Querulanten zum wahren Menschenfreund. Das Männerforum der evangelischen Gemeinde und Pfarrer Hans Pröger laden Kino- und Musikfreunde dazu ein. red