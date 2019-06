Der Kultur- und Sportausschuss unter Vorsitz von Frank Weber stimmt wieder für pure Unterhaltung im Freien: Filme unter Mondenschein und zur fetzigen Blasmusik lacht hoffentlich die Sonne.

Lounge-Sessel vorm Rathaus

Bereits zum zweiten Mal verwandelt sich von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, der Platz vor dem Rathaus in ein "Kino unterm Sternenhimmel". Riesenleinwand, Lounge-Sessel und stimmungsvolle Beleuchtung verwandeln das Areal in einen Freiluft-Kinosaal. Bereits die fünfte Ausgabe erleben die Gäste aller Altersklassen auf dem Rathausplatz am Sonntag, 18. August, ab 10.30 Uhr, beim Weißwurst-Frühschoppen mit Platzkonzert mit dem Musikverein Burgkunstadt.

Die Gemeinde zeigt drei Kino-Highlights kostenlos. Am Freitag "Sauerkraut-Koma", am Samstag "Die kleine Hexe" (damit wird der Wunsch nach einem Film für die ganze Familie erfüllt) und am Sonntag "A star is born". Die Verpflegung übernimmt die ansässige Metzgerei. Beschäftigte aus Bauhof und Rathaus bieten Snacks wie Popcorn und Nachos sowie Getränke an. Wahrscheinlich wird sich noch ein Süßwaren-Verkäufer dazu gesellen. Die Filmvorführungen sollen an den drei Tagen etwa ab 20.30 Uhr beginnen. Einlass ist ab 19 Uhr. Als gängiger Termin hat sich für den Weißwurst-Frühschoppen mit Platzkonzert mittlerweile der dritte Sonntag im August etabliert. Somit beginnen am Sonntag, 18. August, ab 10.30 Uhr die musikalischen wie leiblichen Genüsse auf das Publikum zu wirken.

Platzkonzert

Die Unterhaltung ist beim fünften Platzkonzert die Aufgabe des Musikvereins Burgkunstadt. Für Essen und Getränke sorgen wie in den vergangenen Jahren die zwei gleichen heimischen Betriebe. Der Musikverein Burgkunstadt spielt Pop, Rhythm and Blues und zünftige Blasmusik.