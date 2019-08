Im Pfarrhof in Kairlindach findet am Samstag, 31. August, eine Open-Air-Kino-Filmnacht statt. Los gehts um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird in die Kirche St. Kilian ausgewichen. Erzählt wird die Kindheits- und Familiengeschichte eines deutschen Komikers. Der Gottesdienst am Sonntag, 1. September, um 9.30 Uhr bezieht sich auf diesen Film. Gestaltet wird der Gottesdienst von Silvia Gerner und Prädikant Marco Winkler gestaltet. red