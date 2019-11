Kino und Kaffee für Senioren

Die Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels in Verbindung mit der Seniorenresidenz Bad Staffelstein lädt zu Kaffee und Kuchen mit Filmvorführung am morgigen Donnerstag ein. Ort der Veranstaltung ist die Seniorenresidenz in Bad Staffelstein. Gäste sind willkommen. Die Filmvorführung beginnt um 15 Uhr. Bereits um 14 Uhr werden für einen kleinen Obolus Kaffee und Kuchen angeboten. red