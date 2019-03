Kino und Gottesdienst

In der evangelischen Kirche in Herzogenaurach wird seit Jahren zwei Mal im Jahr ein Kino-Gottesdienst gefeiert. Hier werden ausgewählte Szenen aus einem Spielfilm gezeigt und kommentiert. Der Kinofilm "Die Göttliche Ordnung", der für den nächsten Gottesdienst am Sonntag, 31. März, um 19 Uhr, ausgewählt wurde, hat einen aktuellen Bezug, da er die Einführung des Frauenstimmrechts zum Thema hat. In Deutschland durften die Frauen vor 100 Jahren zum ersten Mal wählen. Die Gemeindeband macht den Kino-Gottesdienst auch musikalisch zu einem besonderen Erlebnis. Das Männerforum der evangelischen Gemeinde und Pfarrerin Karola Schürrle laden Kino- und Musikfreunde dazu ein. red