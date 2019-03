Kino mit Kaffee und Kuchen

Die Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels lädt zum Mitgliedertreff mit Filmvorführung am Donnerstag, 14. März, ein. Ort der Veranstaltung ist das Mehrgenerationenhaus in der Schneyer Straße 19 in Michelau. Gäste sind willkommen. Die Filmvorführung beginnt um 15 Uhr. Kaffee und Kuchen werden ab 14 Uhr zum Kauf angeboten. Weitere bereits jetzt bekannte Termine sind der 25. April und der 23. Mai. Rückfragen werden unter der Telefonnummer 09571/959031 beantwortet. red