Zum "Kino in der Kirche" laden die evangelische Gemeinde Stammbach-Mannsflur und das Evangelische Bildungswerk ein. Zum Auftakt einer Reihe von Filmvorstellungen wird in der Bethlehemkirche in Mannsflur (Lippastraße 19) der spanisch-amerikanische Streifen "Dein Weg" (2010) von Emilio Estevez gezeigt. Die Vorstellung ist am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr. Danach besteht Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Der Eintritt ist an dem Abend frei.

"Dein Weg" ist ein Film vor der wunderbaren Kulisse des Camino Frances, dem Jakobsweg durch die Pyrenäen, der das Thema "Pilgern" aus sehr individuellen Perspektiven betrachtet.

Zu der Filmvorführung laden die evangelische Gemeinde Stammbach-Mannsflur und das Evangelische Bildungswerk herzlich ein. red