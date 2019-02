Kino im Biosphärenzentrum

Im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach wird am Dienstag, 19. Februar, der Film "12 Years a Slave" (Regie: Steve McQueen, GB, USA 2013) gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Spielfilm erzählt die wahre Geschichte von Solomon Northup, einer der sehr wenigen Menschen, die sich befreien konnten, nachdem sie als freie Bürger entführt und in die Sklaverei verkauft wurden. FSK ab 16 Jahren. sek