Kino für Senioren

Am heutigen Montag veranstaltet das Programmkino "Odeon" in der Luitpoldstraße 25 um 14.30 Uhr einen Kinonachmittag "für jung gebliebene Ältere und interessierte Jüngere". Gezeigt wird diesmal "Die Frau des Nobelpreisträgers": Joan und Joe Castleman sind seit 40 Jahren verheiratet. Er gefällt sich in der Rolle des berühmten Schriftstellers im Rampenlicht und auch als Frauenheld. Als Joe den Nobelpreis bekommen soll, wird das zu einer Zerreißprobe für die ganze Familie. Joes Sohn kämpft um Anerkennung, und ein Enthüllungsjournalist ist den

Castlemans auf den Fersen. Joan könnte ein Geheimnis ihres Mannes öffentlich machen - mit harten Konsequenzen für Joe.

Beim "Senioren-Kino" gibt es frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Das Odeon 1 ist mit einer Induktionsanlage für gutes Hören (über Kopfhörer oder das geeignete Hörgerät) ausgestattet. Weitere Infos unter Tel. 0951/27024 oder im Odeon (täglich von 14 bis 24 Uhr). red