Kino für Senioren

Die Caritas Haßberge lädt für den Dienstag, 26., und für Mittwoch, 27. März, zum Seniorenkino (inzwischen als KaKuKi - KaffeeKuchenKino bezeichnet) in das Capitol-Theater nach Zeil ein. Gezeigt wird um 15 Uhr der Film "Maria Magdalena". Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die Jesus als weiblicher Apostel begleitete und sich dafür gegen die Konventionen ihrer Zeit auflehnte. Bereits ab 14 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten, so dass die Besucher nicht nur Kino, sondern auch ein nettes Miteinander erleben können. Das Angebot richtet sich an alle Senioren im Kreis. Anmeldung im Kino unter Ruf 09524/1601 ist erbeten. red