Kino für Senioren

Das erfolgreiche Projekt "Kulturnetzwerk Silberfilm" des Demographie-Kompetenzzentrums Oberfranken startet nach der Sommerpause mit dem nächsten Kinoangebot im "Kintopp" Hollfeld. Damit Senioren rund um Hollfeld das neue Kinokonzept nutzen können, sind individuelle Mobilitätslösungen notwendig. Dieser Mitverantwortung begegnen etliche oberfränkische Kommunen mit der Bereitstellung von kostenfreien Fahrgelegenheiten. Mehr und mehr soziale Einrichtungen wie Tagespflegen, ambulante Dienste und Pflegeheime organisieren einen Fahrservice, um zu den abwechslungsreichen Kinonachmittagen zu kommen. So bieten die Städte Creußen, Hollfeld und Waischenfeld für die Veranstaltung einen kostenfreien Busshuttle an. Interessierte können sich direkt bei den Stadtverwaltungen oder beim Projekt "Silberfilm" unter Telefon 09152/9288400 melden. Der nächste Kinonachmittag für Senioren, Angehörige und Begleitungen mit dem Musicalfilm "Mary Poppins" findet am heutigen Freitag um 14.30 Uhr im "Kintopp", Theresienstraße 8, in Hollfeld statt. Begleitpersonen von Gruppen sind kostenfrei. Online-Platzreservierung für Gruppen unter www.kintopp-online.de/programm.html oder unter Telefon 09274/9677. red