Kino für die Ohren

Friesen/Steinberg — Gute Tradition ist es beim Musikverein Friesen, den Frühling mit einem bunten Melodienstrauß zu begrüßen. Dieses Angebot nahm wieder eine überwältigende Anzahl an Musikfreunden dankbar an. Belohnt wurden diese mit einem unterhaltsamen und kurzweiligen Programm in der vom Kreativteam zauberhaft dekorierten Kronachtalhalle.

Herzstück der Dekoration war eine große, über der Bühne thronende "Wegweiser"-Schatzkarte mit Elementen der Programmstücke. Und die Anzahl der Schätze, die das Orchester aus seinem musikalischen Schatzkästchen beginnend mit der Eröffnungsfanfare "Olympic Spirit" hob, war wahrlich groß.

Ein im Kampf für das Gute unbeugsamer Held, der alle unberechenbare Gefahren besteht und seine Belohnung in der zarten Liebe einer schönen Prinzessin erhält - Herzstücke des ersten Programmteils bildeten die farbenreich-schillernden "Adventure" und "The return". Mit den Werken hat Markus Götz eine fiktive Filmmusik geschaffen, die ihrem Namen ("Abenteuer") alle Ehre macht. Da nicht alle Geschichten in einem Stück musikalisch erzählt werden konnten, ließ der Komponist ein "Sequel" folgen. In "The return" kehrte der große, inzwischen etwas älter und reifer gewordene, aber noch immer abenteuerlustige Held im weiteren Programmverlauf zurück. Etwas fürs Herz war das "Concerto d'Amore" (Konzert der Liebe), das mit Barock, Pop und Jazz gleich drei verschiedene Epochen beziehungsweise Stilrichtungen verbindet.

Eingebettet in den Melodienreigen waren Kurt Gäbles "Marcia Augustana", der bulgarische, folkloristisch angehauchte Marsch "Das Abzeichen", die berühmten "Gablonzer Perlen" sowie die lyrisch-einfühlsame - fast schon als sinfonisch zu bezeichnende - Polka "Zeitlos" aus dem Repertoire der Formation "Viera Blech". Die bewegende Geschichte von "Jesus Christ Superstar" schildert die letzten sieben Tage im Leben des Jesus von Nazareth bis zu seiner Kreuzigung. Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk zählt zu den größten Musical-Hits der 70er Jahre, besonders ergreifend in der Bearbeitung für Blasorchester - und vom Musikverein Friesen sehr eindringlich interpretiert. Gemeinsam mit dem berühmtesten Geheimagent der Welt, "James Bond 007", machten die Musikerinnen und Musiker Jagd auf das Böse - natürlich nicht, ohne eine Auswahl der bekanntesten Filmmelodien aus "Octopussy", "Dr. No", "In tödlicher Mission" und "Goldfinger". Seinen Abschluss fand der offizielle Teil mit dem effektvollen "The Walled City Suite", basierend auf der bekannten Melodie "Londonderry Air". Am Ende hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen und wurde dafür mit zwei tollen Zugaben belohnt - den unverwüstlichen "Alten Kameraden" und der spritzig-frechen Titelmelodie aus "Tom und Jerry".

Durch das Programm führte in charmanter Art und Weise David Schnappauf.