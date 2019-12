Kino-Abend in der Café-Bar "Karibik"

In der Café-Bar "Karibik" ist am Mittwoch, 11. Dezember, ab 20 Uhr ein Kinoabend angesagt. Gezeigt wird die Kultweihnachtsfilmkomödie der Familie Griswold aus dem Jahr 1989. Zum Inhalt: Ein romantischer Familienvater möchte für seine Lieben das schönste Weihnachtsfest auf Erden ausrichten. Leider ist sein Anspruch aber größer als seine realen Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass er vergebens auf seine Weihnachtsgratifikation wartet, die sein Chef in diesem Jahr gestrichen hat. Eine Platzreservierung ist unter der Telefonnummer 09261/51361 möglich. red