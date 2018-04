Kinderwallfahrt zur Ritterkapelle

Unter dem Thema "Jedes Kind ist ein Wunder dieser Welt" findet am Donnerstag, 3. Mai, in der Pfarreiengemeinschaft Haßfurt eine Kinderwallfahrt statt. Die Kinder laufen von unterschiedlichen Startpunkten los, und ab 14.45 Uhr sollen die Kindergärten an der Ritterkapelle ankommen und einziehen. Um 15 Uhr findet in der Ritterkapelle ein gemeinsamer Gottesdienst mit Diakon Manfred Griebel statt, der von den Kindern und Johannes Eirich musikalisch und gesanglich gestaltet wird. red