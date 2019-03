Kinderturnclub gestartet

Der Kinderturnclub ist das Gütesiegel des Deutschen Turner-Bundes, das an Vereine verliehen wird, die im Kinderturnen besondere Qualitätskriterien erfüllen und ausgebildete Übungsleiter einsetzen. Diese Kriterien hat der TSV Cortendorf erfüllt. Damit dürfen sich die Kinderturngruppen um Clubleiterin Myriam Gick "Kinderturnclub" nennen und mit dem Siegel auf sich aufmerksam machen. Der Kinderturnclub des TSV Cortendorf freut sich darüber, wenn Interessierte vorbeischauen. Übungsstunden sind mittwochs von 16 bis 17 Uhr (Mutter-Kind-Turnen) und von 17 bis 18 Uhr (Kinderturnen) in der Turnhalle in der Gärtnersleite. Parkplätze stehen zur Verfügung. red