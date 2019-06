Kindertheater auf der Höhlenbühne

Am Freitag, 21.Juni, um 18 Uhr gastiert das "Erfreuliche Theater" mit dem Märchen "Der Wolf und die sieben jungen Geißlein" auf der Höhlenbühne in der Teufelshöhle in Pottenstein. Keine Angst! Der Märchenerzähler Herr Drösel sorgt für ein gutes Ende, der Bösewicht liegt zu guter Letzt wohlverdient im tiefen Brunnen und die sieben Geißlein tanzen quietschvergnügt darum herum. Spielzeit: 50 Minuten. Altersempfehlung: ab vier Jahren. Kartenbestellungen unter Telefon 09243/70841 oder per E-Mail an info@pottenstein.de. Einlass und Abendkasse ab 17.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl. red