Der Zeiler Stadtrat tagt am Montag, 9. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht die Genehmigung der aktuellen Kindertagesstätten-Bedarfsplanung der Stadt sowie der aktuelle Sachstand und die Entscheidung bezüglich der weiteren Vorgehensweise in Bezug auf die Kindertagesstätten. Bekanntgaben und Anfragen beenden die öffentliche Sitzung. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red