Kindertagesstätte übt für Heinzelmännchen-Musical

Mehr Selbstbewusstsein



Die Kindertagesstätte Heinzelmännchen hat sich zum Tag der offenen Tür in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit Susanne Trottmann üben die Kinder eine Musicalversion der bekannten Geschichte ein. "Wir lernen neun verschiedene Lieder, und die ergeben dann das Heinzelmännchen-Musical", erklärt Anja van Avondt das Prinzip. Mit dabei sind altbekannte Kinderliedklassiker wie "Wer will fleißige Handwerker sehn?" . Doch damit ist es nicht getan. Susanne Trottmann versucht, die verschiedenen Altersklassen spielerisch an die Musik heranzuführen. "Das Projekt geht über zehn Wochen. Und am Ende kommt etwas Schönes dabei heraus", ist sich die Musiklehrerin sicher."Das Zusammenspiel aller tut den Kindern gut. Die Kinder bekommen durch die Probenarbeit auch Selbstbewusstsein ", so Avondt. Seit dieser Woche proben die Kleinen erstmals auch in Kostümen. Das macht natürlich besonders viel Spaß. Felix Rebl (6) hat einen Schreinerhobel auf den Schoß. Auch Vincent Lengenfelder (4) mimt einen Schreiner. Jannik Fürst (6) improvisiert bei der Probe. "Eigentlich singe ich ja nicht so gern, aber Schlagzeug mag ich".Die wohl anspruchsvollste Rolle hat Elina Stannow. "Ich bin des Schneiders Weib", erklärt die Sechsjährige naseweis. Dass "des Schneiders Weib" eine ausgesprochen neugierige Person ist und dass sie schließlich die Heinzelmännchen, die Nacht für Nacht die Arbeiten für die Handwerker erledigen, vertreibt, stört die selbstbewusste Schauspielerin nicht. "Ich muss die Erbsen streuen", erklärt sie und waltet gleich ihres Amtes.