Kindertagesstätte feiert 30-jähriges Bestehen

Mit der Einweihung des Katholischen Kindergartens St. Pancratius Steinberg im Jahr 1989 ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Realisiert wurde dieser durch den Einsatz vieler Eltern, die sich im Kiga-Förderverein Steinberg zusammenschlossen. Das 30-jährige Bestehen wird am morgigen Sonntag gebührend gefeiert.

Die voll belegte Kita wird derzeit von 60 Kindern besucht, einschließlich zwölf Krippenkindern. Zum Einzugsgebiet gehören vor allem Steinberg, Roßlach, Eibenberg mit Schäferei sowie Gifting. Geleitet wird die Einrichtung von Karin Kochdumper und Doris Haderlein.

Das Festprogramm am Sonntag startet um 8.30 Uhr mit einer vom Musikverein Steinberg begleiteten Kirchenparade vom Gasthaus "Zum Frack" zur TSV-Halle, wo der Festgottesdienst stattfindet. Gestaltet wird dieser von den Kiga- und Krippenkindern und musikalisch umrahmt vom Gesangverein "Cäcilia" Steinberg. Dabei erfolgt auch ein Rückblick auf wichtige Ereignisse der vergangenen drei Jahrzehnte. Dem Gottesdienst schließt sich ein vom Gesangverein untermalter Frühschoppen an. Danach geht es zum Kindergartenfest mit einer Spielstraße für die Kinder über. Bei einer Tombola gibt es Preise zu gewinnen. Als symbolischen Abschluss des Tages werden die Kinder Luftballons in die Höhe steigen lassen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. hs