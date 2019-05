Am Samstag, 1. Juni, ist internationaler Kindertag. An der weltweiten Aktion nehmen auch die Kleintettauer Glasbewahrer im Europäischen Flakonglasmuseum von 12 bis 15 Uhr teil. Zum Auftakt führt das "Glasmännlein" durch das Museum. Es folgen Bastelaktionen und Spiele. Außerdem führen die Glasmacher am alten Halbautomaten die Herstellung von Glasflaschen wie anno 1924 vor. Anmeldungen nimmt bis 31. Mai Sabine Thalomeyer, Telefon 09269/77100, entgegen. red