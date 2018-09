Kinderstadtmarkt in der Kurstadt

Zum 22. Mal in Folge veranstaltet Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V. in Kooperation mit der Stadtjugendarbeit den Kinderstadtmarkt in Bad Kissingen. Dieser findet im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags am 23. September von 13 bis 17 Uhr statt. Passend zum Weltkindertag, der jährlich ebenfalls im September stattfindet, dreht sich an diesem Sonntag fast alles um die Kinder. Die Von-Hessing-Straße, zwischen Kurtheater und Stadtpfarrkirche ist gesperrt, und bietet erneut ein riesiges Spieleangebot für Kinder.

Showbühne und Theater

Die Stadtjugendarbeit koordiniert diese Fläche mit vielen Attraktionen, wie zum Beispiel Rollenrutsche, Hüpfburg, mobiles Kinder Café, Saftmobil, Fingernägel Tattoo, Kinderschminken und vielem mehr. Ab 13 Uhr gibt es eine Showbühne auf dem Feuerturmplatz mit stündlichen Show Acts und einem Mitmachtheater. Über 20 Vereine und Organisationen präsentieren sich mit Spiel- und Infoständen, an denen es außer Spiel und Spaß auch interessantes Wissen zu gewinnen gibt. An den Ständen wartet Basteln jeglicher Art, Sandbilder gestalten, Figuren bemalen, Puzzle, Glücksrad, Dosenwerfen, Töpfern, Druckwerkstatt, Verkehrssicherheit, Erste-Hilfe und vieles vieles mehr auf die Teilnehmer. Die Kinder erhalten bei diesem Stationsspiel an den Ständen einen Teilnehmer-Stempel und können damit um 17 Uhr auf der Showbühne Preise gewinnen.

Kinderflohmarkt

Ein weiteres Highlight des Kinderstadtmarktes ist der Kinderflohmarkt in der Bachstraße. Dieser ist in den vielen Jahren stetig gewachsen und zieht sich bereits bis zum neuen Rathaus hin. Schon seit Mitte August melden sich interessierte Kinder bei Stadtmarketing PRO Bad Kissingen unter der Telefonnummer 785 00 41 an, um einen der kostenfreien Flohmarktstände zu ergattern.

Angeboten wird alles, was Kinder interessiert - von ausrangierten Spielsachen über Bücher, Fahrräder und Kuscheltieren ist alles dabei, was die kleinen "Ladenbesitzer" zum Verkauf anbieten. Handeln und Feilschen ist beim Flohmarkt natürlich ausdrücklich erlaubt.

Unter dem Motto "Du wirst fit, Dein Baby macht mit" findet am Sonntag um 14 und 16 Uhr am neuen Rathaus ein Workout-Kangatraining für junge Mütter mit ihren Babys in der Trage statt. Von 13 bis 17 Uhr haben die Geschäfte an diesem Sonntag geöffnet. Zahlreiche Marktstände in der Fußgängerzone ergänzen das Angebot. Die Händler sind auch schon am Samstag in der gesamten Fußgängerzone anzutreffen. Die Stadt erwartet an diesem Wochenende wieder viele Besucher, so wie in den vergangenen 21 Jahren. red