Kinderstadtfest und offene Läden

Am Sonntag, 22. September, veranstaltet die Werbegemeinschaft Pro Bad Kissingen e.V. einen verkaufsoffenen Sonntag. In Zusammenarbeit mit der Stadtjugendarbeit, Vereinen und Ausstellern gibt es wieder einen Kinderstadtmarkt. Die Von-Hessing-Straße zwischen Kurtheater und Stadtpfarrkirche wird zur großen Spielstraße. Rollenrutsche, Bällebad, Hüpfburg, Kinderkarussell, das Mobile Kinder-Café, Mitmachaktionen und vieles mehr erwartet die Kinder. Auf der Show-Bühne am Feuertürmle gibt es von 13 bis 17 Uhr ein Unterhaltungsprogramm. Geschäfte, Gastronomie und Marktstände in der Innenstadt haben geöffnet. In der gesperrten Bachstraße findet der beliebte Kinderflohmarkt statt. Um 17 Uhr ist die Verlosung des Stationen-Spiels am Feuertürmle. Foto: Birgit Rechtenbacher/Archiv