Die Hallstadter Vereine laden am Sonntag, 15. September, zwischen 14 und 17 Uhr Kinder und Jugendliche mit Begleitung zum Kindersporttag in die Hans-Schüller-Schule, Königshofstraße 3, ein. Unter dem Motto "Hineinschnuppern in alle Sportarten" erleben sie einen abwechslungsreichen Nachmittag. Die Schirmherrschaft übernimmt Staatsministerin Melanie Huml. red