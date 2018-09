Kinderspielplatz wird verlegt

Der Kinderspielplatz wird vom Anger auf das neu gestaltete Areal beim Freizeitzentrum verlegt. Dadurch werde eine Fläche frei und könne als Wohnfläche dienen, vorausgesetzt, der Bebauungsplan werde entsprechend umgewandelt, sagte Bürgermeister Martin Finzel in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Dies könne in einem

beschleunigten Verfahren erfolgen. Finzel ist sich bewusst, dass diese Entscheidung zu Diskussionen führen könnte. "Aber", so betonte er, "unser Ziel ist natürlich eine Nahverdichtung innerorts." Für die Neuansiedlung des Spielplatzes beim Freizeitzentrum müsse der Bebauungsplan nicht geändert werden, da dieser bereits als Sondergebietsfläche ausgewiesen sei, erklärte Finzel. ga