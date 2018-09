Kinderschwimmen und Atemschutzzentrum

Die Volkshochschule Knetzgau startet mit dem beliebten Angebot "Schwimmen für Kinder ab sechs Jahren" in das Herbstsemester. Kursleiter Klaus Widera vermittelt den Kindern bei elf Kursterminen spielerisch die Schritte bis hin zum selbstständigen Schwimmen. Beginn ist am Mittwoch, 19. September, von 16.15 bis 17.45 Uhr (Kurstage Mittwoch und Freitag) im Hallenbad Knetzgau. Wenige Anmeldungen sind noch möglich unter vhs-hassberge.de oder bei Johanna Eckert, Telefonnummer 09527/9529204. Der nächste Kurs startet dann ab Mittwoch, 7. November.

Die Volkshochschule Landkreis Haßberge bietet am Montag, 24. September, ab 18 Uhr eine Führung im Atemschutzzentrum in Knetzgau. Heutzutage gibt es kaum noch Brandeinsätze, die ohne Atemschutz bewältigt werden können. Im Landkreis Haßberge wurde die Bedeutung der Atemschutzausbildung schon vor 30 Jahren als eminent wichtig erkannt und das Atemschutzzentrum in Knetzgau geschaffen. Jeder Atemschutzgeräteträger muss jährlich in der Atemschutzstrecke eine Belastungsübung nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift ablegen. Die Teilnehmer dieser Führung mit Michael Diehm können einen Blick hinter die Kulissen werfen. Themen werden die Ausbildung und die Belastungsübungen für Atemschutzgeräteträger, die Überprüfung der Gerätetechnik (Vollmasken / Lungenautomat / Grundgerät / Chemikalienschutzanzug / Füllen der Druckbehälter) und der Einsatz im Notfall sein.

Das Atemschutzzentrum befindet sich in der Industriestraße 5. Anmeldungen für die kostenfreie Führung nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 09521/94200 entgegen und können auch unter www.vhs-hassberge.de erfolgen. red