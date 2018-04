Kinderschutzbund sucht Betreuer

Der Forchheimer Kinderschutzbund sucht ab sofort Mitarbeiter, die gerne mit Kindern arbeiten, für die Hausaufgabenbetreuung (14 bis 15.30 Uhr) und Springer (11.30 bis 14 Uhr und 14 bis 16 Uhr) für eine Forchheimer Grundschule. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Gern gesehen sind auch Schüler und Studenten. Bewerbungen richten Interessierte per Post an: Deutscher Kinderschutzbund, Spitalstraße 2, 91 301 Forchheim, oder per E-Mail an info@kinderschutzbund-forchheim.de. Unter Telefon 09191/13370 gibt es weiter Informationen.