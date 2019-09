Kinderschutzbund schult Familienpaten

Der Erlanger Kinderschutzbund sucht wieder ehrenamtliche Familienpaten in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dazu lädt er am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr zu einem Infoabend in die Strümpellstraße 10 nach Erlangen ein. Dort erfahren Interessierte, was Familienpaten tun. Eine pädagogische Fachkraft bereitet angehende Familienpaten auf ihre Aufgabe vor, begleitet und berät sie. Daneben unterstützen Austauschtreffen, Supervision und Fortbildungen bei der praktischen Tätigkeit in der Familie. Die Schulung beginnt mit einem Orientierungswochenende am Freitag, 11. Oktober, von 15 bis 21 Uhr und Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. In den folgenden Wochen geht die Schulung an vier Abenden von 18 bis 21 Uhr weiter. Weitere Informationen gibt's online über www.kinderschutzbund-erlangen.de.

Kontakt für den Landkreis: Telefon 01520/1941934, 09131/8031464, E-Mail: familienpaten-erh@web.de; Kontakt für die Stadt Erlangen: Telefon 0179/4156542, E-Mail: familienpaten-erlangen@web.de. red