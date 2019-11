Kinderradionacht in der Stadtbibliothek

Auf die Plätze, fertig, los! Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Stadtbibliothek und Bündnis Familie an der Kinderradionacht der ARD. Dieses Mal wird es sportlich, und damit alle fit bleiben, verwandelt sich die Bibliothek in ein riesiges Trainingslager mit unterschiedlichen Sportarten. Zwischendurch wird zur Entspannung den Geschichten im Radio gelauscht. Die Kinderradionacht findet am Freitag, 29. November, von 19.30 bis 22.45 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Startberechtigt sind Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeformulare sind zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek sowie unter www.bad-brueckenau.de erhältlich. Weitere Infos gibt es in der Bibliothek unter Tel. 09741/ 804 55 oder unter kulturbuero@bad-brueckenau.de. sek