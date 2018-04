Kindernachmittag und Kids-Club

Unter dem Motto "Sankt Katharina - wir kommen!" steht der Kindernachmittag, zu dem die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und ihr Kids-Club am morgigen Freitag einladen. Geplant ist eine Kirchenrallye im Strössendorfer Gotteshaus. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Sankt-Katharina-Kirche, Ende ist gegen 16 Uhr. Die Jugendgruppe "Thank God it's Friday" trifft sich am gleichen Tag um 17.30 Uhr im Kreuzberg-Gemeindezentrum Altenkunstadt. Mitmachen können alle Jugendlichen ab elf Jahren. bkl